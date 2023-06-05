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Mehmetçik, ata yadigarı topraklarda!

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesi, Kosova'ya intikalini tamamladı. Bölgede görevli komutan, taburu karşıladı. Komutanın komandoları 'Ata yadigarı topraklara, Sultan Murad Kışlası'na hoşgeldiniz.' şeklinde selamladığı anlar dikkat çekti.

5 Haziran 2023 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
Mehmetçik, ata yadigarı topraklarda!
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Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburuna ait araçları taşıyan tır konvoyu Kosova Sultan Murat Kışlası'na hareket etti.

İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.

Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı.

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikalinin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.

"ATA YADİGARI TOPRAKLARA HOŞGELDİNİZ"

Türkiye'den gelen komando birliği en kısa sürede Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırp çoğunluğun yaşadığı Kuzey Mitroviça'ya gidecek.

Bölgede görevli komutan, taburu karşıladı. Komutanın komandoları "Ata yadigarı topraklara, Sultan Murad Kışlası'na hoşgeldiniz." şeklinde selamladığı anlar dikkat çekti.

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