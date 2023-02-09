Mehmetçik deprem bölgesinde görevde

MSB, Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Hatay Merkez'deki Sanayi Sitesi yanında çadırkent kurulumunun tamamlandığı ve vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldığı belirtildi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı personellerinin aileleriyle birlikte depremzedeler için hazırladıkları yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'daki depremzede vatandaşlarımıza yardım malzemesi dağıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Malatya'daki depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyoruz. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli İHA'larımız da deprem bölgesinde keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için aralıksız görev yapıyor."

Çalışmalara ilişkin görüntülere yer verilen açıklamanın sonunda "birlik zamanı" ifadesine de yer verildi.