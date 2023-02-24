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Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesine yardım ulaştırma maksadıyla helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

TRT Haber24 Şubat 2023 Cuma 02:41 - Güncelleme:
Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi
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Mehmetçik deprem bölgesine kara, hava ve denizden yardım ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar bölgeye helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan 69 helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

Deprem bölgesine bugüne kadar helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.

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