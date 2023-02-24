Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi

Mehmetçik deprem bölgesine kara, hava ve denizden yardım ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar bölgeye helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan 69 helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.
Deprem bölgesine bugüne kadar helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2023
Bölgede görev yapan 69 helikopter toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirdi. pic.twitter.com/A8oFf7Iogs