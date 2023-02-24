Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi

Mehmetçik deprem bölgesine kara, hava ve denizden yardım ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar bölgeye helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan 69 helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

Deprem bölgesine bugüne kadar helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.