Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere iç güvenlik hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, güvenlikle ilgili bilişim sistemleri ve sınır güvenlik sistemleri sayesinde ülkeyi adeta “entegre güvenlik şemsiyesi” altına aldı. Hazırladığı politika belgeleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Bakanlık, personel, araç-gereç ve fiziki imkanlar başta olmak üzere her alanda kapasite artışına gitti. Bakanlık koordinasyonunda polis, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucularının yürüttüğü iç güvenlik hizmetlerinde “olay sonrası operasyon” mantığından “kesintisiz operasyon” stratejisine geçilerek terörle ve terörizmle topyekun mücadeleye girildi. Bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele sürdürülürken güvenlik güçlerinin şehir ve kırsal alanda hakimiyet kurmasıyla teröristlerin hareket alanları kısıtlandı.

257 TERÖR OLAYINA ENGEL

Terör örgütlerine yönelik 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 424’ü ölü, 492’si sağ/yaralı ve 397’si teslim olmak üzere 1313 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 11 bin 39’u PKK, 29 bin 752’si FETÖ, 2 bin 491’i DEAŞ ve 701’i sol terör örgütlerinden olmak üzere 43 bin 983 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan 2 bin 143’ü PKK, 4 bin 907’si FETÖ, 821’i DEAŞ ve 160’ı sol örgütler olmak üzere 8 bin 31’i tutuklandı. Aramalarda, 1388 silah, 526 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 808 el bombası, 38,6 ton patlayıcı ve 257 bin mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin 10 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 247’si PKK, 3’ü DEAŞ ve 7’si sol örgütler olmak üzere 257 terör olayı önlendi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 ayda PKK/PYD’ye yönelik 52’si büyük ve 419’u orta çaplı olmak üzere 106 bin 281 operasyon gerçekleştirildi.

TERÖRİST SAYISI DÜŞTÜ

Operasyonlarda 422’si ölü, 253’ü sağ ya da yaralı ve 289’u teslim olmak üzere 964 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri, operasyonlar sayesinde aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda elemanını kaybetti. Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün tuzağına düşen kişi sayısı da son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. PKK’ya katılımlar, son 5 yılda düşüşe geçti. PKK’ya 2014’te 5 bin 558, 2015’te 3 bin 884, 2016’da 703, 2017’de 161 ve 2018’de 136 kişi katılırken bu sayı 2019’un 10 ayında 108’de kaldı.

261 BİN KİŞİYE GÖZALTI

FETÖ/PDY’ye yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda kasım ayı itibarıyla 261 bin 700 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 91 bin 287’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Cezaevlerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan halen 26 bin 952 kişi bulunuyor. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı 559 bin 64’e ulaştı. Büfe-ankesör soruşturması çerçevesinde 15 bin 871 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen 967 operasyonda gözaltına alınan 14 bin 649 zanlıdan 5 bin 546’sı tutuklandı. Gözaltındaki şüphelilerden 6 bin 26’sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Firari 1222 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. FETÖ üyelerinin kullandığı evlere yönelik 172 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 582 şüpheliden 2 bin 262’si gözaltına alındı. Zanlılardan 1278’i tutuklanırken firari 320 şüpheli aranıyor.

297 DEAŞ’LI TERÖRİST YAKALANDI

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 2019’un 10 ayında 1143 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 491 şüpheliden 821’i tutuklanırken 199’u sağ, 98’i teslim olmak üzere 297 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl DEAŞ’a yönelik düzenlenen 1327 operasyonda gözaltına alınan 3 bin 24 şüpheliden 920’si tutuklandı, 326 terörist de etkisiz hale getirildi. Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkeye girişlerinin engellenmesi amacıyla da istihbarat ve adli ekiplerden oluşan risk analiz birimlerince havalimanlarındaki uygulamalarda etkili sonuçlar alındı. Aşırı sol terör örgütlerine yönelik bu yılın 10 ayında düzenlenen 343 operasyonda 701 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 160’ı tutuklandı. Teröristlerden 2’si ölü, 40’ı sağ ve 10’u teslim olmak üzere 52’si etkisiz hale getirildi. Geçen yıl düzenlenen 405 operasyonda 1008 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 274’ü tutuklanmış, 33 terörist ise yakalanmıştı.