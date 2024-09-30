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Güncel

Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temizledi

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) Erzurum'un savunulmasında önemli rol oynayan Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabyası'nda, 9. Kolordu Komutanlığınca temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Mehmetçik ecdadın vatan savunmasında kullandığı Erzurum'daki tabyaları temizledi
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Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Bu kapsamda 9. Kolordu Komutanlığı sorumluğuna bırakılan tarihi Büyük Palandöken Tabyası, Küçük Palandöken Tabyası ile Ahali Tabya'da temizlik ve bakım çalışması yürütüldü.

Tabyalara çıkan askerler, otlarını biçip çevre düzenlemesi yaptıkları tabyalardaki çöpleri de topladı.

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