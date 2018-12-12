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Mehmetçik gıda ve yakacak yardımı yaptı

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihtiyaç sahibi bazı öğrenci ve ailelere giyim, yakacak ve gıda yardımı yapıldı.

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Mehmetçik'ten Mardin'de ihtiyaç sahibi bazı öğrenci ve ailelere giyim, yakacak ve gıda yardımı yapıldı.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarmanın halka bütünleşme faaliyetleri kapsamında, Midyat Zübeyde Hanım Anaokulu ve Midyat Mehmetçik İlköğretim Okulları ziyaret edildi.
 
Ekipler, tespit edilen ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye ayakkabı ve mont, 100 öğrenciye de Jandarma amblemli kırtasiye malzemesi hediye etti.
 
İlçeye bağlı Işıklar, Bahçelievler, Estel ve Bağlar mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 22 aileyi ziyaret eden ekipler, vatandaşlara gıda, kıyafet, kışlık yakacak yardımı yaptı.
 
Öte yandan jandarma trafik ekiplerince Midyat'a bağlı Narlı İlköğretim Okulu ve Nusaybin ilçesi Çatalözü İlköğretim Okulunda öğrencilere trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, araca binme ve inme ile karşıdan karşıya geçme konularında seminer verildi.
 

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