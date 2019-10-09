Mehmetçik hazır, teröristler panikte

Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna askeri harekat konusundaki kararlılığı karşısında ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmek zorunda kalması terör örgütü YPG/PKK’yı telaşlandırdı. Paniğe kapılan terör örgütü PKK/PYD bir yandan siperler kazıp hazırlıklar yaparken, diğer yandan da Beşşar Esad’a yanaşmaya çalışıyor. Bezlerle ve brandalarla görüntü alınmasını önlemeye çalışan teröristler, Mehmetçik’e karşı da canlı kalkan kullanmayı planlıyor. Teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn’daki hazırlıkları görüntülendi.

BEZ VE BRANDAYLA ÖNLEM

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi. Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı. Büyük bir korkuya kapılan Tel Abyad’daki teröristler, sivil halkın arasında ve evlerde gizleniyor. Teröristlerin, operasyon sırasında İHA’ların görüntü almasını engellemek için bölgede çukurlar kazdığı ve içerisine yanıcı madde koyduğu öğrenildi.

ESAD’A YANAŞMA ÇABASI

YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat’ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye’ye karşı Beşşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti. Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve bölgedeki işgalini sürdürmeyi planlıyor. YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin’e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

CANLI KALKAN PLANI

YPG/PKK’nın TSK ve ÖSO’nun terör yuvalarına yönelik harekatına karşı sınıra sivilleri yığarak canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre, teröristler sınır hattı boyunda sivillerle oturma eylemi başlatmaya hazırlanıyor. “Aktivist” ve “gazeteci” adı altında örgüt üyelerinin sınırda eylem yapmasını emreden teröristler, Resulayn, Tel Abyad ve Ayn El Arab’a protestolar için merkezler kuracak. El Cezire’ye konuşan Kamışlı’dan aktivist Arin Şeyhmus, “Türkiye’nin ilerlemesini engellemek adına sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar” dedi.

Sınıra komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor. Çeşitli bölgelerden Hatay’a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.