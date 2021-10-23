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  • Mehmetçik, Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor
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Mehmetçik, Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:47
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Azerbaycan'a Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirleri, işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinin Mehdili köyünde ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.

ÖMAT timleri, işleri zor ve tehlikeli olmasına rağmen kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak için yaklaşık 10 aydır sabır, titizlik ve sorumlulukla yorulmadan görev yapıyor.

Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor.

Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

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