Mehmetçik karda kışta da terörist avında olacak 'PKK'nin canı çıkana kadar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin bu yıl ilkbahar-yaz döneminde 23’ü büyük, 245’i orta ve 12 bin 114’ü de küçük olmak üzere 12 bin 382 operasyon düzenlediklerini ve yılbaşından bu yana öldürülen üst düzey PKK’lı terörist sayısının 108 olduğunu söyledi.

DAĞLAR BİZİMDİR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın açılış töreninde konuşan Soylu, “Planlanan operasyon sayımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artırdık. Sonbahar-kış dönemi operasyonlarına başladık. Şu kadarını söyleyeyim, herkes bilsin ki bu kış boyunca bu dağların tamamı bizimdir” dedi. Türkiye’nin terörle mücadelede belki de 40 yıldır alışılagelmiş, bildik yaklaşımları kökten değiştirdiğini ifade eden Soylu, “Artık birilerinin gelip bize vurmasını beklemiyoruz. Terör örgütünün canını çıkartana kadar bu kararlılığımızdan vazgeçtiğimiz asla düşünülmemelidir” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Bakan Soylu, sınır ötesinde sürdürülen Kıran Operasyonları’na da değindi. Operasyonlarda şu ana kadar 63 teröristin öldürüldüğünü, 68 mağara ve sığınağın da imha edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Örgüte destek veren kim olursa olsun müdahale ettik, o kaynağı kestik. Bunu yaptıkça da örgütün şah damarının kesildiğini gördük. Yaptığımız hem uluslararası hukuk normlarına hem kendi iç hukukumuza uygundur” diye konuştu. Taliban ve DEAŞ’a karşı mücadele verdiğini ileri süren ABD’nin, birlikte hareket ettiği PKK ve onun uzantılarına bir yandan silah, eğitim ve para yardımı yaptığını rdiğer yandan da terör örgütleri listesine aldığına dikkati çekti. Soylu, “Acaba birkaç yıl sonra da ‘PKK terör örgütüyle mücadele’ bahanesiyle mi buralarda bir operasyona kalkacak, bunu bilmiyoruz” dedi.