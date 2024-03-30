Mehmetçik, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Yurtiçinde ve yurtdışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F6MO7ciczn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2024