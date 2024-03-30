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Güncel

Mehmetçik, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle iftar yaptığını bildirdi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 17:23 - Güncelleme:
Mehmetçik, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt içinde ve dışında görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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