Mehmetçik sevgisi F-35 uçağı yaptırdı

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve milli üretime destek amaçlı 30 metre uzunluğundaki F-35 savaş uçağını tek başına 23 günde yapan Karahan, daha önce de helikopter, ev ve değişik figürler yaparak ilçede popüler hale gelmişti. Her sene olduğu gibi bu sene de tüm imkanlarını kullanarak F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri alan Karahan, evinin önünde 23 günlük bir uğraşın ardından kardan yaptığı uçağı görücüye çıkarttı.

F-35 savaş uçağını yapan Mehmet Şerif Karahan, küçükken yaptığı değişik şekillerden dolayı herkesin kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, “Savaş uçağı 23 günümü aldı. Bunun maliyeti de baya yüksek oldu. İşçiliğiyle beraber uçağın yapımına 7-8 bin lira param gitti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘bizde kendi göbeğimizi kendimiz keselim, kendi uçağımızı kendimiz yapalım' diyoruz. Ben de yerli ve milli üretime destek veriyorum. Bende onun için F-35'i yaptım. Ben bu yaptığım F-35 uçağını İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya hediye ediyorum. Onu kendime örnek aldığım için bu uçağı yatım. Bakan Süleyman Soylu'dan bana bekçilik görevi verilmesini rica ediyorum” dedi.

Karahan, herkesi yaptığı F-35 savaş uçağını görmeye davet etti.