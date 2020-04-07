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Güncel

Mehmetçik sosyal yardım paralarını köy köy dolaşarak ulaştırıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ayrılan 1000 liralık sosyal yardım paralarını, köy köy dolaşarak hak sahiplerine veriyor.

AA07 Nisan 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:11
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Valilikler ve kaymakamlıkların koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başlatılan ödemelerin dağıtımına, kamu kurumu çalışanları, jandarma ve emniyet ekipleri de eşlik ediyor.

Bu çerçevede, 120 bin nüfuslu Doğubayazıt ilçesinde belirlenen 12 bin 178 ihtiyaç sahibi aileye söz konusu ödemelerin ulaştırılmasına devam edildi.

İlçenin en ücra köylerine kadar gidip, kapı kapı dolaşan Mehmetçik, 1000 liralık sosyal yardım ödemelerini kimliklerini teyit ettikleri ailelere imza karşılığında teslim ediyor.

Son olarak ilçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Suluçem ile 15 kilometre uzaklıktaki Karabulak köyünde Mehmetçiğin elinden sosyal yardımları alan aileler, devletin Kovid-19'la mücadelesini memnuniyet ve takdirle karşıladı.

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