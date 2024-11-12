İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3816
  • EURO
    36,5698
  • ALTIN
    2891.15
  • BIST100
    9242.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik teröristlerin inine girmeye devam ediyor
Güncel

Mehmetçik teröristlerin inine girmeye devam ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
Mehmetçik teröristlerin inine girmeye devam ediyor
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 23 AK-47 piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 muhtelif nişangah, 50 muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü, telsiz, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer."

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • silah ele geçirildi
  • mühimmat bulundu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.