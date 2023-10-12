İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7527
  • EURO
    29,5543
  • ALTIN
    1678.18
  • BIST100
    8453.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik ve Filistin için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Güncel

Mehmetçik ve Filistin için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini duyurdu.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Mehmetçik ve Filistin için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
ABONE OL

Erbaş, sosyal medya hesabından "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"13 Ekim Cuma sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükunu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum."

  • dualarımız
  • şehitlere
  • hayatlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.