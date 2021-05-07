İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2802
  • EURO
    10,0164
  • ALTIN
    482.936
  • BIST100
    1427.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mehmetçik, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor
Güncel

Mehmetçik, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

HABERİN
VİDEOSU
AA07 Mayıs 2021 Cuma 00:43 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 00:46
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.