TSK'yı 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan TTB'nin eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden çıkmasının ardından küstah sözlerini sürdürdü.

Tahliyesinin ardından katıldığı bir televizyon programına konuşan Fincancı, "Pişman mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

Hayır, niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yaptım. Bir video izledim. Videolardan fotoğraflardan ön tanı süreci işletiriz hekimler. Burada da bir takım belirtiler var. Bu belirtilere baktığımızda da solunum yolundan alınmış bir etken düşünülüyor. Ben de bunun gaz formunda bir madde oluğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz madde olması gerektiğini, hatta anlamazlar diye zehirli bir gaz diyorum. Yani gaz olarak bir kimyasal madde var diyorum. Kimyasal silah demiyorum. Bunun kimyasal silah olup olmadığı, kimyasal silahsa yasaklı kimyasal silahlardan olup olmadığı incelenmeli diyorum.

