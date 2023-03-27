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  • Mehmetçik'e 'katliamcı' iftirası atan Hacer Foggo CHP'den aday adayı oldu
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Mehmetçik'e 'katliamcı' iftirası atan Hacer Foggo CHP'den aday adayı oldu

Mehmetçik'e katliamcı iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, CHP'den aday adayı oldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Mehmetçik'e 'katliamcı' iftirası atan Hacer Foggo CHP'den aday adayı oldu
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CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi, değerlendirme aşaması başladı.

CHP'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için kurulan 8 kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor. MYK üyelerinden oluşan komisyon; aday adayları ile mülakat yaparak dosyaları inceleyecek.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldı.

Sonuç, rapor olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sunulacak. Milletvekili listelerinin son şekli de o rapora göre verilecek.

ASKERE YÖNELİK AĞIR İTHAMLARDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.

Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.

  • Hacer Foggo

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