Mehmetçik’in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, ecdadın mezarlarının başında dua etti.

DOLULUK YÜZDE YÜZ

Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla 10 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk seviyesi yüzde 100’e ulaştı.