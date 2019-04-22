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Mehmetçik’in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan’da gerçekleştirilecek törenler öncesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, ecdadın mezarlarının başında dua etti.      

DOLULUK YÜZDE YÜZ 

Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla 10 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk seviyesi yüzde 100’e ulaştı. 

‘Cepheye Sema’ Mevlevi Alayı Yürüyüşü yapıldı

Çanakkale’de, Gelibolu Mevlevihanesi’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne gerçekleştirilen ‘Cepheye Sema’ adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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