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  • Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu!
Güncel

Mehmetçik'in oyunlar oynadığı çocuğu Yunan polisi gaza boğdu!

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.

AA19 Mart 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:44
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Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.

Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

- MİNİK SIĞINMACIYI GAZDAN ETKİLENDİ

Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü.

Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu.

Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.

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