Savaş gemileri, İHA'lar, piyade birlikler... Mehmetçik'ten Ege'de gövde gösterisi

AA 01 Mayıs 2020 Cuma 17:25 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 17:32

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 27-28 Nisan'da Ege Denizi’nde yapıldığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri iştirak etti.

Açıklamada "Kovid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın eğitimlere ilişkin paylaşımında, eğitim görüntüleriyle birlikte şu ifadelere yer verildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 27-28 Nisan 2020 tarihleri arasında 18 savaş gemisi, İHA’lar ve deniz piyade birliklerinin katılımıyla Ege Denizi’nde icra edildi.