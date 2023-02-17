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Mehmetçikten kandil simidi ikramı

MSB: 'Mehmetçik, sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ediliyor'

IHA17 Şubat 2023 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Mehmetçikten kandil simidi ikramı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miraç Kandili nedeniyle Mehmetçiğin sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Mehmetçiklerin deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmeye devam ettiği, bu esnada kandil dolayısıyla kandil simidi dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Mehmetçik, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil dolayısıyla bugün kandil simidi de ikram ediliyor. Birlikte Aşacağız" ifadelerini kullandı.

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