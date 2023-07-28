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Mehmetçik'ten, Kosova askerine eğitim: Ağır topçu silahları kullanıldı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine yönelik 3 haftalık 'Piyade Silahlarının Kullanımı ve Bakımı' eğitimi gerçekleştirildi. Farklı kalibrelerde çeşitli hafif ve ağır topçu silahlarının yanı sıra el bombalarının kullanımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olduğu açıklandı.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Mehmetçik'ten, Kosova askerine eğitim: Ağır topçu silahları kullanıldı
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FSK tarafından basınla paylaşılan bildiride, FSK ile Türk Ordusu arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, askerlerin, farklı kalibrelerde çeşitli hafif ve ağır topçu silahlarının yanı sıra el bombalarının kullanımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olduğu belirtildi.

Bildiride, "Eğitimin uygulanması sırasında katılımcılar, teorik hazırlıkların yanı sıra eğitimde öğrendikleri her türlü silah kullanma ve belirli hedeflere atış yapma becerisini de sergilediler." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bildiride, eğitmenlerin gösterdiği özveriyle FSK askerlerinin piyade silahlarının güvenli kullanımı konusunda yüksek düzeyde profesyonellik ve beceri kazanmasının sağlandığı ifade edildi.

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