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Mehmetçikten Kosovalı 500 aileye gıda yardımı

Kosova'da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan bayramı kapsamında yardım paketi dağıttı.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 17:51
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Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, yaklaşan Ramazan bayramı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Kosova'nın güney bölgesindeki Skorobişte köyüne giden Türk askeri, daha önceden isimleri tespit edilmiş ailelere yardım paketlerini kendi elleriyle kapılarına kadar götürdü.

Kosova genelinde 500 aileye gıda paketlerini ulaştıran Türk askerine teşekkür eden aileler, Mehmetçiğin 22 yıldır Kosova'da her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi.

Yardım paketlerini dağıtan Mehmetçik, Boşnak köyündeki engelli vatandaşın yardım kolisini kendi elleriyle evine kadar götürerek gelecek Ramazan bayramını kutladı. Sivil Askeri İşbirliği Personeli tarafından dağıtılan yardım paketleri alan vatandaşların Ramazan bayramlarını şimdiden kutlayan Mehmetçik, Türk askerinin her zaman Kosova halkının yanında olacağını belirtti.

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