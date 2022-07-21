Mehmetçik'ten nükleer taarruza karşı hazırlık

Komutanlık personeli, şüpheli gemide KBRN araması, keşif, tespit, teşhis ve numune alma görevi başta olmak üzere denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer taarruza karşı en seri ve etkin şekilde müdahale etmek için hazır kıta bekliyor.