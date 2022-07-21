Mehmetçik'ten nükleer taarruza karşı hazırlık

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlası'nda konuşlu Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 'Deniz Güvenlik Harekatı' kapsamında 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi' ve 'Denizde Denetim Harekatı' görevlerini yürütüyor.
Komutanlık personeli, şüpheli gemide KBRN araması, keşif, tespit, teşhis ve numune alma görevi başta olmak üzere denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer taarruza karşı en seri ve etkin şekilde müdahale etmek için hazır kıta bekliyor.