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Güncel

Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe!

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:46
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