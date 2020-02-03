Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı

DHA 03.02.2020 17:12 - Güncelleme: 03.02.2020 17:12

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, D- 400 yolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Otomobilden inen Ateş, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., meraklanıp, aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇMİŞ

Olay yerine gelen polis, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini tespit etti.

ARACA TAKILAN MONTU DA ATMIŞ

Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığını saptadı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden Hasan Ö.'nün arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, Hasan Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi. Olayın ardından polis, yaptığı operasyonla sürücü Hasan Ö. ile birlikte Murat A., İsmet D. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.