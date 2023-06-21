Mehteran Birliği Saraybosna'da konser verdi

Aliya İzetbegovic Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Mehteran Birliği, marşlar çalarak Ferhadiye Caddesi'nden konser verecekleri Başçarşı Meydanı'na ulaştı.

Bosna Hersekliler ve turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı", "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.

Bu esnada bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mehter takımının konseri dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Zenica, Mostar ve Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.