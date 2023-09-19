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Meke Gölü eski günlerine geri dönüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuruyan Meke Gölü'nün ekolojik restorasyonu amacıyla Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nin hemen yanına 'Atık Su Geri Kazanım Tesisi' inşa ediyor.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:25 - Güncelleme:
Meke Gölü eski günlerine geri dönüyor
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meke Gölü'nün eski ihtişamına kavuşması amacıyla Atık Su Geri Kazanım Tesisi inşa ettiğini bildirdi.

Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nin hemen yanında inşa edilecek Atık Su Geri Kazanım Tesisi'nin, Meke Gölü'ndeki su seviyesinin korunmasında ve göl etrafındaki yeşil alanların sulamasında önemli bir rol oynayacağına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Karapınar ilçe merkezimizden kaynaklanan atık sular bu arıtma tesisimizde arıtılıyor. Arıtılan bu atık sular şu an yapımına devam ettiğimiz geri kazanım tesisiyle çevresel amaçlı olarak da kullanılabilecek. Böylelikle geri kazanılmış bir su kaynağı oluşturmuş olacağız. Geri kazanım ve su iletim tesisini etaplar halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etapta Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılacak ünitelerin inşaat kısımlarının tamamlanması, ikinci etapta ise tesisin elektromekanik yapıları ve iletim hattı yapımı planlandı. Maliyeti yaklaşık 25 milyon lira olan ilk etap çalışmalarımız için yüklenici firma ile yaptığımız sözleşme sonrasında tesisimizin yapımında yüzde 75'e ulaştık. İnşallah Meke Gölü'ne yeniden hayat vereceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle yapım süreci devam eden geri kazanım tesisimizle Meke Gölü'ne 8,5 kilometre iletim hattı çekerek, günlük 7 bin metreküp arıtılmış suyun aktarımı sağlanmış olacak. Şimdiden şehrimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

  • meke gölü ekoloji
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