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Meksika Donaması eğitim gemisi İstanbul'da resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak Meksika hükümetince Türkiye'ye gönderilen yelkenli eğitim gemisi 'Cuauhtemoc'da resepsiyon düzenlendi.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Meksika Donaması eğitim gemisi İstanbul'da resepsiyon düzenlendi
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Geminin güvertesindeki resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Ramazan Özoğul, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Meksika'nın Deniz Ataşesi Kaptan Alfonso Carrillo Mendoza ve çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Hernandez, "Cuauhtemoc" gemisinin dünyanın en büyük yelkenli gemilerinden biri olduğunu ve "denizlerin elçisi ve beyefendisi" olarak adlandırıldığını aktardı.

Hernandez, "Geminin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'a gelmesi bizim için çok önemliydi. Bunu istedik ve Meksika hükümeti de bu konuda bize destek oldu." dedi.

Selamlama konuşması yapan "Cuauhtemoc" gemisi kumandanı Kaptan Jose Diaz Castillo da Türkiye'ye gelmekten şeref duyduğunu belirterek, "Burası tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan son derece önemli bir yer. İstanbul, Asya ve Avrupa'yı birleştiren şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında burada olmak bizim için ayrıca önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Castillo, "Cuauhtemoc" gemisinin Meksika için çok önemli olduğunu ve denizciliğin ruhunu taşıdığını söyledi.

Meksika hükümetince, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle Türkiye'ye gönderilen yelkenli eğitim gemisi "Cuauhtemoc", 18 Temmuz'da Sarayburnu Limanı'na ulaşmıştı.

Türkiye, geminin "2023 Eğitim ve Öğretim Seyri" sırasında ziyaret edeceği 13 ülkeden biriydi.

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