Meksika'da 37 binden fazla kişi kayıp

Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete, yeni Ulusal İnsan Arama Sistemi'nin sonuçlarına göre ülkede 37 binden fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Navarrete, "Ülkede kaybolan insanların sayısı kesinlikle daha büyüktür ancak resmi verilere göre hareket etmeliyiz. Hükümet, bilgi platformlarını birleştirmek için çalışıyor ve böylece kayıp insanların sayısı doğru olarak bilebileceğiz" dedi.

Yeni kayıp arama sistemi

Yeni kayıp arama sistemi, kurbanların aranması ve tanımlanması için yardım sağlamak üzere hükümetle işbirliği içinde tasarlanan ve Kasım 2017'de kabul edilen Genel Kayıplar Yasası kapsamında oluşturuldu.

32 eyaletin bilgileri bir araya getirildi

Navarette, 32 eyaletin adli tıp laboratuvarlarından parmak izi kayıtlarının ilk defa toplanarak parmak izleri, tam isim ve fotoğraf toplayan Ulusal Seçim Enstitüsü'ne (INE) bağlandığını belirtti.

Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü ve adli verilerin karşılaştırılması sonucunda 340 kayıp kişinin ön taramalarda tespit edildiği 4 bin 500 eşlemeye rastlandı.

"Bu, Meksika'da uzun yıllar büyümüş ve çoğalmış bir sorundur, aileler sevdiklerinin başına ne geldiğini bilmeyi hak ediyor" diyen Navarette, yeni sistemin artık hastaneler, barınaklar ve kayıp kişilerin bulunabileceği diğer yerlerde de kullanılacağını sözlerine ekledi.

Uyuşturucu ile savaştan sonra kayıp sayısı arttı

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için şiddete başvurmaya başladığı zaman eski Devlet Başkanı Felipe Calderon 2007 yılında ülkede uyuşturucu ile mücadele savaşı başlatmıştı. Meksika hükümetinin, uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmeye başlamasının ardından kaybolan kişilerin sayısı hızla artmaya başladı.

Meksika'da kayıp insanların çoğunluğu 15-44 yaşları arası erkeklerden oluşuyor.