Meksika'da 7 çocuk yangında hayatını kaybetti
Meksika'nın başkenti Meksiko'da dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir mahalledeki evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Meksiko savcılığından yapılan açıklamada, Iztapalapa Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında beşi 10 yaşından küçük 7 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ebeveynlerinin işe gittiği ve yangın sırasında çocukların evde yalnız olduklarının sanıldığı kaydedildi.
Yetkililer, yangının evin civarında ısınmak için yakılan ateşten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
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