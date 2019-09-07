Mektepli mutfak
Türkiye’de dışarıda yemek yiyenlerin sayısı artarken, üniversitelerin gastronomi bölümlerine ve yemek kurslarına olan talep de büyüyor. Mutfakta usta-çırak ilişkisi devam etse bile ‘mektepli aşçılar’ dönemi de başlıyor.
Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlerle ev dışı gıda tüketim harcamalarının yükselmesi yemek kurslarına talebi artırırken, özel kurumların profesyonel eğitimlerinin yanı sıra, hobi kursları da katılımcıların ilgi odağı haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, lokanta ve otellerin toplam hane halkı tüketim harcamalarındaki payı 2017’de yüzde 6,2 iken geçen yıl yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, hane halkı başına söz konusu kalemlerde aylık ortalama harcama 235 liradan 290 liraya, fert başına harcama 114 liradan 142 liraya yükseldi.
YILLIK KURS 30 BİN TL
Türkiye’de aşçılık okulları ve gastronomi bölümleri de giderek artıyor. Birkaç sene öncesine kadar 15 okul varken şu an 76 lisans bölümü var.İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıldan itibaren lisansüstü eğitim verecek.
Amatör eğitim ücretlerinin ders başına 100-150 liradan başladığı, 1 yıla yakın süren profesyonel eğitim ücretlerinin 30-40 bin lirayı bulduğu kurslar sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. İşe alımlarda aşçıların sertifikalarının bulunması tercih sebebi oluyor.
‘AFiYET OLSUN GASTROANTEP’E DE BEKLERiZ’
GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, bu yıl 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek. İkincisi düzenlenecek olan festival, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Şahin, Gastroantep’e davet ettiği konuklara kendi elleriyle ikramda bulundu.
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