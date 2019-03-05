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Melani Trump, FETÖ'nün Oklahoma'daki bir okulunu ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melani Trump, FETÖ'nün Oklahoma'daki bir okulunu ziyaret etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın karısı Melani Trump, FETÖ'nün Oklahoma eyaletindeki Tulsa şehrinde bulunan Dove Bilim Akademisi isimli okulunu ziyaret ederek, okul yönetimini övgüler dizdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyareti duyuran Melani Trump, "Bugün beni karşılayan Tulsa Dove Bilim Akademisi öğretmenlerine ve yöneticilerine teşekkür ederim. Büyük iş yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'NÜN ABD'DEKİ OKUL AĞI

FETÖ'nün ABD'de 140 civarında okul sahibi olduğu ve bu okullardan yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiği geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 60 bin öğrenciye "eğitim" veren FETÖ okulları, örgütün en büyük gelir kaynağı olarak görülürken aynı zamanda ABD hükümeti de örgütün sadece Teksas'taki 46 okulu için yıllık 250 milyon dolar kaynak sağlıyor. 

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