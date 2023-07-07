Memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini içeren teklif Meclis'te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin geneli üzerinde görüşmelere başlandı.

"DÜNYADA YAŞANAN SIKINTILAR TÜRKİYE'DE EKONOMİYİ ETKİLİYOR"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, dünyada yaşanan sorunların da Türkiye'de ekonomiyi etkilediğini belirtti.

Son yıllarda dünyada yaşanan sorunlardan örnekler veren Yegin, şunları kaydetti:

"Pandemi ve sonrasında yaşadığımız süreç, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat bütün dünyada 3. Dünya Savaşı çıkacak korkusu yaratmış ve devletlerin stokçuluk yaptığı bir dönem başlamış, arz-talep patlamasından kaynaklanan çok ciddi bir enflasyon meydana gelmiş bütün dünyada. Yaşadığımız son depremle de üzerimize düşen sorumluluklar ve mali yükümüz artmıştır ve ülkede birtakım ek kalemler oluşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır."

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bir defaya mahsus iki kat alınmasını öngören düzenlemeye değinen Yegin, muhalefetin "Garibandan vergi alıyorsunuz." eleştirisine, "Garibanın da otomobili var, zenginin de otomobili var. Bu MTV konulurken alelade konulmadı, araçların özelliklerine göre konuldu." diye konuştu.

Daha sonra teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.