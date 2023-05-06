Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarım asra doğru yürüyoruz

Yalçın, Memur-Sen Zonguldak Şubesi İl Binası açılışı ile Memur-Sen Zonguldak İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Açılışta konuşan Yalçın, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek hareketi, örgütlü gücü olduğunu söyledi.

Kuruluş süreçlerinden bahseden Yalçın, "Çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra doğru yürüyoruz. Bu süreçte istikametimizi bozmadığımız, aynı idealler peşinde devam ettiğimiz için birlerle başlayan yolculuğumuz, Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısına dönüştüğü gibi en güçlü örgütsel kapasitesine dönüştü." ifadesini kullandı.

Yalçın, Zonguldak'ın bir emek şehri olduğunu belirterek,"Alın teriyle özdeşleşmiş bir şehir. Burada Memur-Sen'in güçlü yapısı, Zonguldak'ın 'emek' kimliğine de çok ciddi katkı sunacaktır." dedi.

Ardından Yalçın, sendikada önceki dönemlerde görev yapan üyelere plaket verdi. Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar da Yalçın'a madenci heykeli takdim etti.

Daha sonra Memur-Sen Zonguldak İl Divan Kurulu Toplantısına katılan Yalçın, ardından üyelerle yemekte bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Muammer Avcı, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Zonguldak temsilcileri ve üyeler katıldı.