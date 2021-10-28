Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması!

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:07

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 360 ek göstergeyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Konuk Evi'nde gerçekleştirilen Memur-Sen İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sendikacılığın çok önemli olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in her kazanımının birbirinden kıymetli olduğunu anlatan Yalçın, "2 tane baba başlığı 'masada bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' diyerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olarak ortada gezen 3600 ek göstergeyi, '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir' diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir. Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır. Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir." diye konuştu.

Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili tartışmaların kamuoyunda devam ettiğini, 6 sözleşmenin tamamında ek göstergelere ilişkin tekliflerini masaya götürdüklerini ve masayı zorladıkları bir başlık olduğunu kaydetti.

Örgütlenmeye, mücadele etmeye ve güçlerine güç katmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek? 30 bin lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile 1100 liraya varana kadar arada bir fark oluşturacak. Maaşlar bir anda düzelmiş olacak."

Coğrafyanın çok hareketli olduğunu, Suriye ve Libya'da yaşananların normal olmadığını aktaran Yalçın, "10 büyükelçinin Türkiye'ye ayar verme çalışmasının" ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yalçın, Türkiye'nin 3. dünya ülkesi değil, medeniyet bakiyesi bir ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sen kimsin de bu ülkeye ayar çekiyorsun. Düşünebiliyor musun o ülkede bizim elçimizin ve bazı elçilerin oraya ayar vermeye kalktığını. Burada normal gibi karşılandığı gibi bazı siyasilere bakıyorum adam hükümete 'geri adım at' diye cümle kuruyor. Ne hükümete geri adım atması ya. Hükümet ileri adım atmalı, ileri. Bu tip konuda geri adım atılır mı? Onurlu ve haysiyetli bir devlet önce haysiyetini ve onurunu korur. Bu tip bir kepazeliğe müsaade eder mi? Ama bunların tamamı 100 yıllık planların yeniden sahaya sürülmüş olması ve coğrafyanın hareketli olması nedeniyledir. Bundan sonra vitesin geriye gitme şansı yok. Türkiye'nin yokuştan aşağı yeniden kayma şansı yok. Türkiye daha ileri gitmek zorunda."

Kamu görevlilerinin yüzde 36'sının sendikasız olduğuna değinerek bunların üye yapılmaları için üyelerine çağrıda bulunan Yalçın, eylül ayında 18 bin 313 yeni üye yaparak önemli bir rekora imza attıklarını sözlerine ekledi.

Program, Memur-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Aslan'ın, Yalçın'a tablo hediye etmesiyle sona erdi.