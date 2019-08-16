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Memur zammı ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıklama yapıyor

Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde konuşuyor.

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Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde konuşuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Komisyon çalışmalarımıza; hem Kamu İşveren Heyeti, hem de Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti adına özveriyle katkı sağlayan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çabalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Toplu sözleşmede belli bir aşamaya geldi.

ZAM TEKLİFİ

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 3.

 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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