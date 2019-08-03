3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı. Görüşmelerin gündeme gelmesi ile birlikte Memura toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Hükümetin zam teklifi ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memurların zam pazarlığı konusunda "Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı. Memura toplu sözleşme zammı heyecanla bekleniyor...

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda yapılan ilk toplantıyla başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin takvimi netleşti.

Buna göre, 2 Ağustos Cuma günü başlayan komisyon çalışmaları 3 ve 4 Ağustos'ta devam edecek. Kurban Bayramı dolayısıyla verilecek aranın ardından taraflar ikinci toplantı için 9 Ağustos'ta bir araya gelecek.

Taraflar, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı ise 16 Ağustos'ta yapacak.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hükümetin memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta sunacağı açıklandı. 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında, hükümet, zam teklifini, 16 Ağustos'taki dördüncü toplantıda Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk, açılış konuşmasında, sendika temsilcilerine hitaben "Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diyerek, "Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Seçluk, toplantının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplu sözleşme görüşmesi olduğuna dikkati çekti.

Kamu işvereni ve kamu görevlilerinin iki taraftan ziyade büyük bir aile olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum. Bunun için talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah."

Selçuk, kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu belirterek, "Bu anlamda kamu görevlilerinin sorunları ve talepleri ile ilgilenmeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretiyoruz." ifadeleri kullandı.