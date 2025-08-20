Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır.

Sendikalarımızın yıllardır dile getirdiği koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış, sorun çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine de %25 ile %35 oranında artış gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.