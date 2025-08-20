İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

Memura zam hakem kurulunda... Bakan Işıkhan: 369 maddede uzlaşma sağlandı

2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.' dedi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız.

Yaklaşık 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır.

Sendikalarımızın yıllardır dile getirdiği koruyucu giyim yardımı sorunu bu toplu sözleşmeyle mutabakata varılmış, sorun çözülmüştür. Bazı fazla çalışma saatlerine de %25 ile %35 oranında artış gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

