Memurlardan Bolu işçilerine tam destek

CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş temsilcileriyle Demokrasi Meydanı’nda 5 gün önce başlattığı oturma eylemi sürüyor. Hizmet- İş Sendikası temsilcileri ve işçileri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sorunlarını dinlediği işçilere karanfil verdi. Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, işçilerin mücadelesini desteklediklerini belirterek, “Siz burada eve ekmek götürmenin peşindesiniz. Dolayısıyla alın teriyle bir mücadele veriyorsunuz. İşten çıkarmalar yapılmasının kabul edilebilecek bir tarafı yok” dedi. Öte yandan CHP’li Çiğli Belediyesi’nde de çalışan 700 kişi, işten çıkarılan 7 emekçi arkadaşı için için iş bıraktı. Belediyede hizmetler durma noktasına geldi.