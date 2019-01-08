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Memurlardan sorumlu FETÖ sanığına 12 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, örgütün mahrem yapılanmasında 'memurlardan sorumlu müdür' olan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, örgütün mahrem yapılanmasında "memurlardan sorumlu müdür" olan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.
 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin G. ve eşi tutuksuz sanık A.G. ile avukatı hazır bulundu.
 
Örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Ersin G. savunmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini söyledi.
 
Örgütün okullarında çalıştığını kabul eden sanık A.G. ise suçsuz olduğunu kaydederek, beraatini istedi.
 
Savcı mütalaasında, Ersin G.'nin dijital materyal, Bank Asya, ByLock kayıtları, sanık A.G'nin ise SGK kayıtlarında örgütün kurumlarında çalıştığının saptandığını belirterek, iki sanığın da cezalandırılmasını istedi.
 
Mahkeme heyeti, sanık Ersin G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl ceza vererek tutukluluğunun devamına, A.G'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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