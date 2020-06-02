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Menemenspor'da Trtovac ile anlaşma sağlandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi Jasmin Trtovac ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

DHA02 Haziran 2020 Salı 12:13 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:13
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Teknik direktör Cenk Laleci'nin gelecek sezon da kadrosunda görmeyi istediği Sırp savunmacıyla el sıkışıldığı ve önümüzdeki günlerde Trtovac'ın 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. Koronavirüs salgını nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen 33 yaşındaki futbolcunun yönetimin istediği indirimi de yapmayı kabul ettiği vurgulandı.

Bu sezon başında Sırbistan'ın Novi Pazar takımından transfer edilen Jasmin Trtovac, Menemen'de 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerek bin 691 dakika sahada kaldı.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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