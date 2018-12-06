'Menfez paşası' ile irtibatlı sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezalarının yanı sıra "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezasına çarptırılan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu ile irtibatı belirlenen eski teğmen hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8. Ana Jet Üssü'nde teğmen olarak görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Mustafa Serdar Özkan hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapısı, amacı, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler yer aldı.

"Menfez paşası" ile irtibatı belirlendi

Ele geçirilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporu ve HTS kayıtlarında sanık Özkan'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırı için Marmaris'e giden suikast timinde yer alan ve kaçtıktan sonra menfezde yakalanan Zekeriya Kuzu ile 29 Mayıs-4 Temmuz 2016 tarihleri arasında 7 kez irtibatının tespit edildiği belirtilen iddianamede, kayıtlarda Özkan tarafından Kuzu'ya yönelik "Zekeriya ağabey" şeklinde yer alan bir kısım mesaj içeriklerinin bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanığın telefonunda, Kuzu'ya ait, askeri personel kimlik kartının fotoğrafının mesaj olarak gönderilmesi yönünde bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Mahrem yapı sorumluları "ankesörlü" telefondan talimat vermiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlem yapılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, zanlıların, mahrem yapı sorumlularının kendilerine bağlı askerleri örgütsel toplantıya davet ettiklerini, talimatları ankesörlü telefondan arayarak verdiklerini itiraf ettiği yer aldı.

İddianamede, Diyarbakır'da mahrem yapı sorumlularının, 26 sabit hattan kendilerine bağlı olan askerleri aradığının belirlendiği, iletişim tespit dökümlerinin Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliğince yapılan incelemesinde, sanık Özkan'ın da bu hatlardan arandığına dair kayıtların bulunduğu bildirildi.

Dosya içerisindeki bilirkişi raporunda, sanık Özkan'ın, FETÖ/PDY üyelerince kullanılan "Kakao Talk" programını telefonuna indirdiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarının beyanları, soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı şüphelilerin, askerlerle iletişim için sabit hatlardan arama yaptığı ve örgütün şüpheli ile son derece gizli haberleşme yöntemiyle irtibat kurduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin, FETÖ/PDY terör örgütünün emir ve talimatları ile hareket ederek, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır."

İddianamede, tutuklu sanık Mustafa Serdar Özkan'ın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.