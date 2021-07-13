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Menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA13 Temmuz 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 15:14
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Alınan bilgiye göre, Ali Mutlu yönetimindeki 35 KP 953 hafif ticari araç, Avrupa Otoyolu İstanbul güzergahı 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada sürücü Mutlu ile araç içerisinde bulunan İsmail Kocatürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan Kocatürk'ün cenazesi, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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