14 Nisan 2021 Çarşamba 09:03 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:03

Darbe imalı bildiriyi hazırlayıp basına verdikleri iddia edilen 14 emekli amiralden 13'ü savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bildiri taslağını hazırladığı belirtilen emekli amiral Ergun Mengi de sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergun Mengi'ye, bildiriye son halini verirken amirallerin kurduğu ADMEK-2 isimli Whatsapp grubundaki bazı ifadeleri soruldu.

MONTRÖ BAHANESİYLE...

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mengi'nin 02.04.2021 tarihinde Ali Yüksel Önel'e gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Komutanım çok sağ olun, esas tepkiyi takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından, irticaya karışılmasının çıkarılması ve astsubay kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılması üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle dz.kk olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son üç paragrafta anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım."

'UZLAŞI SAĞLANAMADI'

Mengi'nin söz konusu ifadeyle ilgili, "Bizim duyuru yapmak fikrimiz görevdeki amiralin cübbeli, sarıklı fotoğrafının basında yer alması üzerine olmuştu. Ancak kuvvet komutanının zor durumda kalabileceği endişesiyle grupta uzlaşı sağlanamadı. Bu nedenle Montrö ile ilgili daha önceki emekli büyükelçilerin yapmış oldukları duyuru temelinde yapılması kararlaştırıldı" yanıtını verdiği öğrenildi.

'MESAJI YOLDA ATTIM'

Mengi savunmasında, "Bu mesajı aşı olmak amacıyla seyahat hâlindeyken atmıştım. Bu nedenle meramımı tam yansıtamamış olabilirim. Her ne kadar mesajda bildiri ifadesini kullanmış isem de, bahsettiğim yolculuk nedeniyle dikkat etmeden maksadımı aşacak şekilde kullandığımı beyan ediyorum" ifadesini kullandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler; Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı.

'BAŞSAĞLIĞI GRUBU'NDA KONUŞULMUŞ

Mengi bildirinin tartışıldığı Whatsapp grubu için, "Emekli amiraller olarak Whatsapp grubumuz (ADMEK-2) vardır. Ben de bu gruba üyeyim. Tahminime göre 141 kişi üyedir. Yeni emekli olanlar da istedikleri takdirde bu gruba katılabilmektedir. Grubun amacı, ölüm, başsavcılığı, taziye ve geçmiş olsun dilekleri ile eski bahriye anılarının paylaşılmasından ibarettir" dedi.