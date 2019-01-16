Mental, ilk yurt dışı ofisini Doha'ya açıyor

Mental Qatar’ın kuruluşuna ilişkin protokol, Mental HR - Consultancy ile Katarlı ortağı AL Majal International arasında imzalandı. Törende Mental Kurucusu Abdulkadir Karagöz ile AL Majal International Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mohamed Falah J.J. Al-Thani de hazır bulundu.

“Hedef; ‘Küresel Bir Marka’ Oluşturmak”

İmza töreni sonrası açıklama yapan Abdulkadir Karagöz; “Kurulduğumuz günden itibaren öncelikli hedefimiz, ülkemizin insan kaynağı ihtiyacı ve mevcut yeteneklerinin fotoğrafını çekmek oldu. İhtiyaç duyduğumuz kaynakların Türkiye’ye kazandırılması ve genç yeteneklerin geliştirilmesi için projeler gerçekleştirdik. Ülkemizin yetkin insan kaynağı ve ürettiğimiz ürün / hizmetlerin markalaştırılması adına uluslararası ilk adımımızı dost ve kardeş ülke Katar ile atıyoruz. ‘Bilgi merkezi Türkiye’ vizyonuna hizmet edecek bu adımla, Türk insan kaynağının uluslararası şirketlerde daha çok rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Katarlı şirketlerin ülke içi ve uluslararası alanda yapacağı yatırımlara da yönetim danışmanlığı hizmeti vereceğiz.” dedi.

Mental Qatar ile ilk yurt dışı ofislerini açtıklarını ifade eden Karagöz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de edindiğimiz ‘know-how’ Katar’da yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacak; insan kaynakları alanında geliştirdiğimiz işe alım, yetenek yönetimi, yönetim danışmanlığı ve ölçme değerlendirme programlarıyla Katar’daki şirketlere danışmanlık yapacağız. Uluslararası alanda kurduğumuz bu iş birliği, markalaşma hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Küresel danışmanlık şirketleri arasına giren ilk Türk firması olmayı ve 2030 yılına kadar 50 yurt dışı şube açmayı hedefliyoruz.”

“Bilgi İhracatı Dönemine Geçiyoruz”

Yüksek teknoloji ve bilgi üreterek katma değerli ihracat hedefine ulaşılabileceğini ifade eden Karagöz, şunları söyledi: “Türk şirketlerinin uluslararası arenada köprüler kurması, bilginin toplanması ve analiz edilmesi adına danışmanlık hizmetleri büyük rol oynuyor. Bu projeyle birlikte insan kaynakları, yönetim danışmanlığı ve yetenek yönetimi alanında ‘bilgi ihracatı’ dönemini başlatıyoruz.”

“Türkiye ve Katar Arasındaki İş Birliği Artarak Devam Edecek”

“Türkiye ile Katar, ekonomik ve sosyal birçok alanda ortak çalışmalar yürütüyor. Bilgi danışmanlığı alanında yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının Katar’daki projelerde rol almasına katkı sağlanacak hem de Türkiye ve Katar arasındaki iş birliği güçlenecek. Ayrıca yabancı yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasına da katkı sağlamış olacağız.”

“Yerel İş Birliği, Güçlü Marka”

AL Majal International Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mohamed Falah J.J. Al-Thani ise ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: “Mental HR - Consultancy ile kurduğumuz iş birliği çerçevesinde ilk adımımızı Mental Qatar ile attık. Şirketin Katar’da yapacağı çalışmalar bizler açısından son derece önemli olacak. İnsan kaynakları, yetenek yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanında Katar’da yapacağımız çalışmaları daha verimli hale getireceğiz ve Türkiye’deki ‘know-how’ı ülkemize taşıyacağız.”

“Yerel İş Birliği, Güçlü Marka” sloganıyla kurulan Mental Qatar’ın ortağı olan AL Majal International, 1994 yılında Katar merkezli olarak kuruldu. Şirket Emlak, Yatırım, Tesis Yönetimi, İnşaat, İmalat ve Yatırım Danışmanlığı alanında faaliyetlerini yürütüyor ve bünyesinde 13 farklı iştiraki bulunduruyor.

“Mental HR, 20 Bini Aşkın Kişinin İstihdamına Katkı Sağladı”

Mental HR - Consultancy, 2014 yılında Türkiye’de kuruldu ve kuruluşundan itibaren Türkiye’nin en değerli markalarına insan kaynakları, yetenek yönetimi ve yönetim danışmanlığı alanında çözüm ortaklığı yaptı. Ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını belirlemek, bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek için faaliyet yürüten şirket, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalara imza attı. Kurulduğu ilk günden itibaren 55 binin üzerinde mülakat gerçekleştirerek, 20 binin üzerinde kişinin özel sektörde istihdam edilmesine aracılık etti.

“Mental’den 2030’da 50 Yurt Dışı Ofis Hedefi”

İnsan Kaynakları alanında dijital dönüşüm süreçlerini kendi bünyesinde kurduğu yazılım ekibiyle yürüten Mental, bu alanda sektörde öncü çalışmaları da hayata geçiriyor. Bugün Türkiye’de 4 ofisiyle çözüm ortaklarına hizmet sunan şirket, Mental Qatar ile 5. ofisine ulaşıyor. Çok kısa bir süre içerisinde Azerbaycan, Kuveyt ve Malezya’da da yeni ofisler açacak olan Mental HR, 2023’te 10, 2030’da 50 yurt dışı ofisiyle küresel ölçekte hizmet vermeyi hedefliyor.

Abdulkadir Karagöz kimdir?

Abdulkadir Karagöz, 1986 yılında İzmit’te doğdu.

Orta öğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başladı. 2005 yılında Sakarya Fen Lisesi’nden okul birinciliği ile mezun oldu. Buradaki eğitiminin ardından 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalarına İşletme Yönetimi alanında devam etmektedir.

2008 yılında kurucu ortağı olduğu Chocnette ile girişimcilik hayatına adım attı. 2010 yılında tarım ve hayvancılık çalışmalarında faaliyet gösteren Dost Tarım’ın kurucu ortağı oldu. Bu şirketler bünyesinde yurtiçinde ve yurtdışında pek çok inovatif projeyi hayata geçirdi.

2014 yılında insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanlarında hizmet veren Mental HR-Consultancy şirketini kurdu. Mental HR ile yüzlerce genç yetenek projesine imza attı ve 20 binin üzerinde istihdama aracılık etti.

Abdulkadir Karagöz, Malezya’da bulunan Uluslararası Albukhary Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyeliğini yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kariyer Geliştirme Danışma Kurulu üyesidir.

Küçük yaşlardan itibaren gençlik ve sivil toplum çalışmalarında yer alan Karagöz; insan kaynakları, istihdam, girişimcilik, liderlik ve yetenek yönetimi konularında proje ve çalışmalara öncülük etmektedir. Ayrıca Platin dergisi ve çeşitli internet sitelerinde köşe yazıları yayınlanmaktadır.

İleri seviyede İngilizce bilen Karagöz, evli ve iki çocuk babasıdır.