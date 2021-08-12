DHA 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:30

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki aile arasında mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Olay, öğle saatlerinde Dicle ilçesinin kırsal Halefan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALI KURTARILAMADI

Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile 2'ye yükseldi.