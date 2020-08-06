İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0559
  • EURO
    8,4437
  • ALTIN
    463.282
  • BIST100
    1091.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merakla beklenen rapor sunuldu: Başkan Erdoğan'dan kritik karar
Güncel

Merakla beklenen rapor sunuldu: Başkan Erdoğan'dan kritik karar

Başkan Erdoğan, YÖK'e 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılması' yönünde görüş bildirdi.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 08:17 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 08:17
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıkladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.