TOKİ Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı

Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi'nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazi üzerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti. Bakırköy Ataköy'de Baruthane olarak bilinen tarihi alan için 1991 yılında imar izni verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izniyle mevcut yapılaşmalar gerçekleştirildi. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu alan, 2010 yılında imar izniyle ihale edildi. Tarihi arazi üzerindeki inşaat planını iptal eden TOKİ, araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine 25 yıllığına kiraladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TOKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Millet Bahçesi olarak yapılması kararlaştırılan araziye ilişkin çalışmalar başladı.

60 BİN METREKARE YEŞİLLE BULUŞACAK

Eski İstanbul'un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Proje alanında ayrıca vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak. Ayrıca Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak. İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak.