ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sonrasý Kemal Kýlýçdaroðlu'na sert sözlerle yüklenirken Kýlýçdaroðlu'nu nefsine yenik düþmekle suçladý. Akþener yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarýný çýkaracaklarýný ifade ederken Ýstanbul ve Ankara konusunda da bu kararlarýný sürdüreceklerinin altýný çizdi. Ýmamoðlu ve Yavaþ ikilisi her ne kadar Akþener'e destek vermesi konusunda sözlü baský yapsa da ÝYÝ Parti'nin nasýl bir yol izleyeceði merak konusu.

"CHP'YE SEÇÝM KAZANDIRMAK ÝÇÝN KURULMADIK"

Akþener daha önce yaptýðý açýklamada partilerinin CHP'ye seçim kazandýrmak için kurulmadýðýný söylerken, Ýmamoðlu ve Yavaþ ikilisini Cumhurbaþkanlýðý'na aday olmadýklarýn için korkaklýkla suçlamýþtý. Bu geliþmeler yaþanýrken ÝYÝ Parti'nin yerel seçimlerdeki stratejisi de merak konusu oldu. Konuya iliþkin bir köþe yazýsý kaleme alan Hürriyet yazarý Abdulkadir Selvi ÝYÝ Parti'nin ve Meral Akþener'in stratejisine iliþkin detaylarý paylaþtý.

Ýþte Selvi'nin köþe yazýsýnda öne çýkanlar:

ESKÝÞEHÝR'DE MELÝH AYDIN

MERAL Akþener viral enfeksiyon olmasaydý ÝYÝ Parti'nin Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý ilan edilmiþ olacaktý. ÝYÝ Parti, Yýlmaz Büyükerþen'in karþýsýna Melih Aydýn'ý çýkaracak. Akþener, daha önce Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adaylýðý için Ümit Özlale'yi açýklamýþtý. Kýlýçdaroðlu'nun kendisine destek veren Tunç Soyer'i açýklamasý bekleniyor. Ýzmir'de en çok AK Parti'nin adayý merak ediliyor. AK Parti'nin adayý seçimi kimin kazanacaðý kadar kimin kaybedeceðini belirlemede de etkili olacak.

Peki Meral Akþener neden adaylarýný açýklamaya baþladý? Akþener'in yakýnda Ýstanbul ve Ankara adaylarýný açýklamasý beklenir mi? Gerçi her ilde aday çýkaracaklarýný açýklamýþtý. Hatta Ýstanbul ve Ankara'nýn kaybedilmesini dahi göze aldýklarýný açýklayacak kadar iddialý konuþmuþtu.

AKÞENER'ÝN PLANI NE?

Meral Akþener her ilde aday çýkaracaklarýný, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarýný açýklayýnca bir geçmiþte çok iddialý çýkýþlar yapýp sonra tam tersini yaptýðý için bir güven sorunu oluþtu. Akþener ittifak yok der ama sonunda gider Ýstanbul ve Ankara için ittifak yapar denildi. Bunda Akþener'in bazý illerde iþbirliði yapýlabileceði yönündeki sözleri de etkili oldu.

Akþener bu algýyý kýrmak ve kararlý olduðunu göstermek için belediye baþkan adaylarýný açýklamaya baþladý.

ÝSTANBUL VE ANKARA...

ÝYÝ Parti yöneticileri bu stratejiyi, "Çevreden merkeze doðru ilerleme" olarak izah ediyorlar. Çevre iller açýklanacak. Akþener'in ne kadar kararlý olduðu gösterilecek. Ama Ýstanbul ile Ankara en sona býrakýlacak. Bu arada CHP'nin de kongresi tamamlanmýþ olacak. Kýlýçdaroðlu Ýstanbul ve Ankara'da iþbirliði yapmak için ÝYÝ Parti'nin kapýsýný çalacak. Ancak bu kadar iddialý çýkýþtan sonra CHP ile yeniden masaya oturulursa o zaman Akþener, inandýrýcýlýðýný tamamen yitirir. Sözüne güvenilmeyen bir lider damgasýný yer. Tansu Çiller'e en çok kaybettiren bu özelliðiydi. Ýkinci kadýn lider olarak Akþener'in de ayný tuzaða düþmemesi gerekir.